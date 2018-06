Hawaii | forte terremoto scuote l’isola | scatta la minaccia tsunami?

meteoweb.eu

: #Hawaii: nuova forte scossa di #terremoto dopo un' #eruzionevulcanica - - NOTIZIEWEBLIVE : #Hawaii: nuova forte scossa di #terremoto dopo un' #eruzionevulcanica - - Firstday137 : Hawaii, il giorno più distruttivo di qualsiasi eruzione dei tempi moderni: “Il vulcano Kilauea sta andando forte” [… - zazoomnews : Hawaii il giorno più distruttivo di qualsiasi eruzione dei tempi moderni: “Il vulcano Kilauea sta andando forte” [G… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Un altroha scosso la Grande Isola dellein seguito all’ennesima eruzione esplosiva in cima al vulcano Kilauea. La magnitudo è stata di 5.3. Non è chiaro quanto grande sia il pennacchio di cenere generato, ma le autorità parlano di una piccola esplosione. Le comunità vicine potrebbero essere ricoperte dalla cenere. Fortunatamente, la scossa non è stata abbastanza violenta da innescare uno. L’evento si è verificato meno di 24 ore dopo un’altra scossa di magnitudo 5.3 che ha colpito la stessa area. Questo è solo uno degli oltre 12.000 terremoti che hanno colpito la Grande Isola in oltre un mese. Negli ultimi 30 giorni, ci sono stati almeno 56 terremoti di magnitudo pari o superiore a 4. Dopo ogni, le autorità emanano una dichiarazione sul rischio. Brian Shiro, manager della rete sismica presso l’Osservatorio Vulcanologico delle, ...