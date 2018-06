Barbara d’Urso e Floriana rivali? Parla l’ex della Secondi

Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara d’Urso : invito speciale al mare : Alberto del Grande Fratello 15 folgorato da Barbara d’Urso: “Non mi interessa l’età” Altro che gioco: Alberto Mezzetti del Grande Fratello 15 è pronto a fare sul serio con Barbara d’Urso! Dopo aver vinto il reality show il Tarzan di Viterbo vuole frequentare seriamente la conduttrice napoletana. A farlo sapere il diretto interessato che, oltre ad […] L'articolo Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara ...

Barbara d’Urso svela cosa le è rimasto nel cuore del GF : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso e i momenti più belli per la conduttrice La stagione televisiva si è appena conclusa, e Barbara d’Urso ha davvero lavorato sodo e fino alla fine: in diretta ormai da settembre con Pomeriggio 5 e poi Domenica Live, la conduttrice napoletana quest’anno ha voluto mostrare la sua straordinaria energia, riprendendo in mano le redini anche del Grande Fratello. Ad una settimana dalla fine del GF ...

“Mi ha corteggiato e…”. Barbara d’Urso svela perché Alberto Mezzetti ha vinto il GF : È passata poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello 2018, quella che ha visto la vittoria di Alberto Mezzetti, il giovane viterbese soprannominato Tarzan e la conduttrice, un po’ nostalgica, ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Per Barbara D’Urso, l’edizione di quest’anno, nonostante le polemiche, gli sponsor che hanno stracciato i contratti per via di frasi omofobe e razziste e tutto il ...

Barbara d’Urso svela : “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto Mezzetti” : Grande Fratello, Barbara d’Urso si svela: perché ha vinto Alberto e i momenti più belli del reality Barbara d’Urso ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare del Grande Fratello. La quindicesima edizione del reality-show in onda su […] L'articolo Barbara d’Urso svela: “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto ...

Barbara d’Urso - la sorella Daniela la difende sui social : “A insultarla sono gli ‘scartati’ dai suoi programmi. Offendono lei e la sua famiglia” : sono in tanti ad attaccare Barbara D’Urso sui social. La conduttrice ‘asso pigliatutto’ di casa Mediaseyt divide il pubblico e per i tantissimi che la amano ci sono anche molti haters. In difesa della regina del Grande Fratello, stavolta si è schierata sua sorella, Daniela, che in un lungo post pubblicato su Instagram ha scritto di come, secondo lei, a offendere Barbara siano in particolar modo gli “scartati (di tutti i ...

Barbara d’Urso pensa al lavoro : novità in vista per Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso ancora al lavoro? Barbara d’Urso ha chiuso venerdì scorso Pomeriggio 5, mentre Domenica Live si è conclusa a inizio giugno. La conduttrice di Canale5 è tornata però ieri a Cologno negli studi del suo rotocalco quotidiano, portandosi dietro una lieve malinconia. “Tanto per cambiare sono a Cologno anche oggi, ma guardate che tristezza: tutte le telecamere del mio studio, tutte parcheggiate ...

Domenica Live Rewind/ Anticipazioni - Barbara d’Urso in ferie ma oggi ancora a Cologno! (10 giugno 2018) : Domenica Live Rewind, seconda settimana in versione ridotta dopo la fine della stagione: i momenti migliori e le principali ospitate in compagni di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:43:00 GMT)

Barbara d’Urso - Pomeriggio Cinque finito : stagione di grande successo : Barbara D’Urso saluta il pubblico di Pomeriggio 5: appuntamento a settembre Venerdì 8 giugno 2018 è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5, il rotocalco di cronaca, attualità e intrattenimento condotto dalla straordinaria Barbara D’Urso. Da lunedì il caffeuccio non sarà più lo stesso senza lei in tv. Dopo aver salutato qualche settimana fa il pubblico di Domenica Live e lunedì scorso quello della quindicesima ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : due opinionisti “rubati” a Barbara d’Urso? : La notizia non è ancora ufficiale, ma dopo la gaffe involontaria di Mara Venier a ‘Che tempo che fa’, il suo...

Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara d’Urso : Mara Venier a Domenica In contro Barbara d’Urso a Domenica Live Mara Venier torna a condurre Domenica In e dal prossimo settembre sarà scontro con l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live. Come fa sapere Spy, zia Mara ci tiene molto a questo ritorno alla conduzione e per questo ha subito richiamato nella sua squadra due […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara ...

“L’ho dovuto fare”. Boom Francesca Cipriani : da Barbara d’Urso arriva con il nuovo seno. L’ex naufraga mostra la mercanzia in diretta tv : Problemi di salute per Francesca Cipriani. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. “Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie ...

Quelle brave ragazze - Valeria Graci : “Mi piacerebbe aver ospite Barbara d’Urso” : Dopo il successo ottenuto l’estate scorsa, Valeria Graci è tornata alla conduzione di “Quelle brave ragazze” il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì per tutta l’estate. Insieme a lei, al timone, vi sono anche: Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli. Di cosa si parla nel talk tutto al femminile? I temi sono svariati proprio per abbracciare una fetta di target più ampia possibile. Ci si confronta e ...

Barbara d’Urso annuncia Avanti un altro. Bonolis : “Ce l’ha fatta!” : Paolo Bonolis sull’annuncio di Barbara d’Urso: “Dopo 7 anni ce l’ha fatta” Una puntata speciale di Avanti un altro in prima serata è un regalo per tutti coloro che ne sentono la mancanza. Il quiz condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione attiva di Luca Laurenti in onda su Canale 5 questa sera può contare su un parterre di ospiti di tutto rispetto: tra i tanti Cristiano Malgioglio, Barbara d’Urso, ma ...

GF 16 si farà - probabile conferma per Barbara D’Urso : A pochi giorni dalla finale del GF 15, Mediaset rilancia la possibilità di una sedicesima edizione del reality show con Barbara d’Urso alla conduzione Il GF 16 si farà. Non sembrano esserci dubbio sul destino di uno dei reality show di maggior successo del piccolo schermo. Nonostante gli ascolti non esaltanti della finale del GF 15, che ha visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti, l’azienda del Biscione avrebbe ...