Matteo Gentili ringrazia Paola Di Benedetto dopo il GF

lanostratv

: RT @GF_diretta: Matteo Gentili e Alessia Prete prima notte insieme dopo il #GrandeFratello #GF15 - Lina29969363 : RT @GF_diretta: Matteo Gentili e Alessia Prete prima notte insieme dopo il #GrandeFratello #GF15 - zazoomnews : Matteo Gentili dopo il Grande Fratello: “Grazie Paola Di Benedetto” - #Matteo #Gentili #Grande #Fratello: - carmenFashionCr : Matteo Gentili dopo il Grande Fratello: “Grazie Paola Di Benedetto” -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Grande Fratello: il messaggio diperdiE’ andato in onda l’ultima puntata, di questa prima parte dell’anno, di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso, per concludere col botto, ha deciso di invitare due dei finalisti del GF: Alessia Prete e. Quest’ultimo ha approfittato della diretta della trasmissione per lanciare un messaggio aDi, sua ex fidanzata. Cosa ha detto l’ex concorrente del reality di canale 5? Ha semplicementeto la modella. Il motivo? Beh, è piuttosto semplice.è diventato uno dei concorrenti del GF proprio grazie alla sua passata relazione conDi. Da lì non solo ha scoperto il successo, partecipando al programma, ma ha perfino trovato l’amore conoscendo Alessia Prete. Insomma, cosa può desiderare di più dalla vita? Tra l’altro ...