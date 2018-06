Più di 600 mila preordini per Xiaomi Mi Band 3 | in vendita da domani in Cina

Russia - rilasciato Navalny. Più di 1600 arrestati nelle proteste di ieri a Mosca : Il leader dell'opposizione russa è accusato di organizzazione del corteo non autorizzato e di resistenza a pubblico ufficiale, il processo si terrà a Mosca l'11 maggio

Gaza - 4 morti e Più di 600 feriti al confine con Israele nel quarto venerdì consecutivo di scontri : Aerei contro aquiloni. E in mezzo gli scontri, che hanno provocato finora quattro morti e più di seicento feriti. È ripreso il conflitto tra palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva del Paese ebraico. In mattinata velivoli israeliani avevano lanciato su Gaza volantini in arabo chiedendo alla popolazione di “evitare di avvicinarsi alla barriera”. Mossa a cui gli attivisti di Gaza hanno risposto stampando altri ...