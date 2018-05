Rally Italia Sardegna | tutto pronto per il grande evento

Auto – L’Abarth 124 Rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Italiano Rally - 102 Targa Florio : vince Andrea Nucita : Andrea Nucita e Marco Vozzo, a bordo della loro Hyundai i20 R5, si sono aggiudicati la Targa Florio 2018, terza prova del campionato Italiano Rally. I due piloti siciliani sono riusciti a mettersi alle spalle la Peugeot 208 del duo Andreucci-Andreussi, mentre al terzo posto troviamo la Skoda Fabia R5 guidata da Umberto Scandola e navigato da Guido D'Amore.Nucita profeta in patria. Erano otto anni che un pilota siciliano non vinceva alla Targa ...

ACI Rally Italia Talent e Yokohama : le premiazioni : L’ultima tappa dell’ACI Rally Italia Talent, avvenuta a Ortona in Abruzzo, cui hanno partecipato 35 piloti e 35 navigatori, fra cui 17 ragazze, ha decretato i vincitori di quello che negli anni si sta rivelando un format di sempre maggior seguito e interesse. Quest’anno infatti il Talent ha registrato numeri da record: 7.338 iscritti con […] L'articolo ACI Rally Italia Talent e Yokohama: le premiazioni sembra essere il primo su ...

Nori-Peruzzi vincono Rally Italia Talent : ROMA, 17 APR - Semaforo verde per il Grande Fratello della tv e bandiera a scacchi per quello dei motori. Un gran finale per il Rally Italia Talent 2018 targato Aci andato in scena sul Circuito ...

Italiano Rally - Andreucci vince a Sanremo : Paolo Andreucci e Anna Andreussi sulla loro Peugeot 208 T16 hanno vinto la sessantacinquesima edizione del Rally di Sanremo. La grande classica ligure, seconda prova del Campionato Italiano Rally, si è confermata essere una tappa entusiasmante, con distacchi contenuti e un podio che si è delineato solamente negli ultimi chilometri della corsa: Simone Campedelli, a bordo della Ford Fiesta gestita dal team Orange1 si è classificato secondo, ...

Campionato Italiano Rally - "Gargano & Daunia" in pista con Ford Racing Italia : Dopo la vittoria nel Campionato del Mondo Rally Piloti e Costruttori conseguita dal Team M-Sport nel 2017, Ford Racing Italia conferma la propria presenza al Campionato Italiano Rally 2018 per il ...