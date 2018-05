Benzina | diesel e gpl | prezzi fermi

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora rialzi per Eni e IP : Proseguono i rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso si tratta del 12° intervento al rialzo per Eni, per un totale di 12 centesimi al litro. Le medie dei Prezzi praticati comunicati dall’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi al rialzo sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo due settimane di aumenti. Sul territorio prosegue la crescita dei Prezzi praticati per effetto dei movimenti in salita dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osserva Prezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Renault : lanciate nuove motorizzazioni Benzina “TCe FAP” e Diesel “Blue dCi” : I motori termici della Renault beneficeranno delle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni: filtri antiparticolato per motori benzina e tecnologia SCR per tutti i veicoli Diesel, per uso privato e commerciale Il Gruppo Renault coglie l’occasione per cambiare le denominazioni commerciali in “TCe FAP” per i motori benzina e “Blue dCi” per i Diesel. Renault Kadjar sarà il primo ad adottare un motore “TCe FAP” mentre Dacia Duster inaugurerà il ...