Streghe | la sfida a colpi di tweet tra vecchie e nuove protagoniste

(Di domenica 27 maggio 2018) Era inevitabile che tra leserie tv annunciate per la prossima stagione, a far più discutere sarebbe stato il reboot di(Charmed in originale), una serie tv così fortemente legata alle suee ancora fresca nella mente dei fan di allora. Il progetto di The CW, il canale in chiaro americano destinato al pubblico più giovane, è abbastanza chiaro: attualizzare il modello delle tre sorelle magiche, mantenendo il marchio originale. Un tentativo era stato fatto anche lo scorso anno, ma l'idea era troppo legata al format originale, al punto che si vociferava anche di un coinvolgimento delle attrici originale.Nella stagione 2018/19 avremo invece tre, create da Jennie Snyder Urman, produttrice di Jane The Virgin che avrà al centro tre sorelle Mel, Maggie e Macy, più giovani delle tre originali ma con una vicenda simile, al punto che già nel trailer ...