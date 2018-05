Savona rompe il silenzio | «Voglio un’Europa più forte ma più equa»

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Il premier incaricato Giuseppe Conte è ancora al lavoro nella sua residenza romana. Queste ultime ore potrebbero essere decisive per capire se l’Italia avrà un nuovo governo o se saremo costretti a tornare a breve alle urne. Quasi tutte le caselle della squadra sarebbero state riempite e già domenica 27 maggio in serata il professore potrebbe chiedere un incontro al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Non si sa sarà l’incontro decisivo o un secondo faccia a faccia informale in cui Conte non scioglierebbe la riserva. Sarebbe molto irrituale che per la seconda volta in pochi giorni il premier designato incontrasse il capo dello Stato senza una lista di ministri. Ma d’altra parte assolutamente inedita è anche la situazione politica, arrivata al giorno numero 85 di crisi: battuto il precedente di Giuliano Amato nel 1992, l’anno di Tangentopoli e delle stragi di mafia. Il nodo resta ...