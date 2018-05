Governo | nulla di fatto Mattarella | No ministro contro euro LIVE

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al Governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Il taglio di quelle d'oro annullato dalla flat tax. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:32:00 GMT)

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo - profilo Conte al vaglio del Colle : ancora nulla di deciso : Su Giuseppe Conte non è stata ancora presa una posizione da parte del Quirinale e la sua figura sarebbe al vaglio scrupoloso del Colle. Secondo fonti stampa, è possibile che il presidente della ...

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Governo : Salvini - all’estero non hanno nulla da temere - Paese crescerà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Noi leggiamo con interesse e stupore dichiarazioni che arrivano da ministri e commissari che non hanno nulla di cui preoccuparsi: il Governo che vogliamo formare vuole far crescere l’Italia e aumentare il lavoro, renderlo più stabile, e riportare le aziende in Italia”. Lo dice Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, all’estero non hanno ...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Di Maio 'Conte premier di Governo politico'. Salvini 'Nessuno ha nulla da temere - interesse ... : Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. '...

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di Governo non verrà fatto nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Gelmini : 'Con lui il voto sarebbe andato diversamente per il futuro Governo però non cambia nulla' : Assicurano che la 'linea' rispetto al nascituro governo giallo-verde non cambia. Ma nel loro umore, nelle loro speranze - e anche nei loro calcoli- in realtà, tutto è cambiato. Per i parlamentari di ...