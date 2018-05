Conte al Quirinale rinuncia all' incarico | torna il governo neutrale

Governo M5s-Lega - la comunicazione del segretario del Quirinale Ugo Zampetti : “ Conte ha rimesso incarico” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il Governo , conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”. Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti , al termine dell’incontro tra ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Quirinale : “Giuseppe Conte ha rimesso il mandato” (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Governo, il Quirinale rende ufficiale la rottura "Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per formare il Governo". Critiche a Mattarella (27 maggio 2018) .(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:03:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Conte esce di casa diretto a Montecitorio. Di Maio al Quirinale tra applausi ed incitamenti : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte intorno alle 16.30 di domenica 27 maggio è uscito di casa per andare a Montecitorio. Ad attenderlo, oltre le telecamere e i cronisti una piccola folla da cui partono applausi . Più tardi, intorno alle 18, è la volta di Luigi Di Maio che è uscito di casa e, a sorpresa, si è diretto al Quirinale . Nonostante l’incitamento di un passante il capo politico del M5S è rimasto teso in volto e non ...

Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle , separatamente, per un...

Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle , separatamente, per un...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...