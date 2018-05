Champions League | Real Madrid-Liverpool 3-1 | spagnoli campioni per la terza volta di fila

VIDEO/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : polemiche nel web su Ramos. Highlights e gol (Finale Champions League) : VIDEO Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:10:00 GMT)

PAGELLE Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.

Real - Zidane vince la 3Champions League di fila : è record : Tatticamente non è e forse non sarà mai il miglior allenatore del mondo, ma dal punto di vista della gestione, dell'equilibrio dello spogliatoio e delle motivazioni " oltre che della passione, ...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League : Nella finale di ieri ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League appeared first on Il Post.

Video/ Real Madrid-Liverpool - 3-1 - : highlights e gol della partita - Finale Champions League - : Video Real Madrid Liverpool , risultato Finale -, : highlights e gol della partita, Finale della Uefa Champions League 2017-2018 a Kiev. La Finale di Champions League Real Madrid Liverpool si porta dietro con sé una serie di polemiche e molte delle quali sono legate a Sergio Ramos. Il difensore e capitano dei blancos viene accusato dai più di una mancata espulsione per il contatto che ha portato all'infortunio di Momo Salah.

Il Real Madrid vince la Champions League : Liverpool ko 3-1. Terza consecutiva per i blancos : A Kiev è successo di tutto nella finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo anche se nella prima frazione si è dovuto registrare il forfait di Salah, uscito al 30', per un infortunio alla spalla. Nella ripresa è sceso però in campo Karius che ha spalancato la porta a Benzema al 51'. Mané ha subito pareggiato i conti ma Bale, al 64', ha riportato in vantaggio il Real con un gol in ...

Il gol in rovesciata di Gareth Bale nella finale di Champions League : Era appena entrato in campo al posto di Isco, e ha segnato il 2-1 con un'acrobazia notevole The post Il gol in rovesciata di Gareth Bale nella finale di Champions League appeared first on Il Post.

Il video dell’infortunio di Salah nella finale di Champions League : Uno dei giocatori più attesi della finale è uscito a metà del primo tempo dopo un contrasto con Sergio Ramos The post Il video dell’infortunio di Salah nella finale di Champions League appeared first on Il Post.

Pagelle Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L’estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C’è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c’era Benzema, abile dunque a ...

Champions League - il Real Madrid asfalta il Liverpool : 3-1 - incubo di Karius : Il Real Madrid si conferma campione d'Europa per il terzo anno consecutivo. Nella finale di Champions league di Kiev, la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane ha battuto per 3-1 il Liverpool. ...

Champions League - la coppa al Real con merito - rovesciata e papere (altrui) : Sono le rovesciate a segnare la Champions League 2018 e a portarla per la tredicesima volta, la terza consecutiva, al Real Madrid. Dopo il colpo spettacolare contro la Juventus di Ronaldo ai quarti di finale è Gareth Bale a siglare con una rovesciata spettacolare il secondo gol madridista nel 3 a 1 finale fra gli spagnoli e il Liverpool. A contraddistinguere la partita di Kiev sono anche gli errori del portiere inglese Karius che portano il ...

Champions League - la reazione di Karius al termine della partita [VIDEO] : Altra Champions per il Real Madrid ma decisivi sono stati gli errori del portiere del Liverpool. Karius questa sera ne ha combinate di tutti i colori. Il portiere del Liverpool è stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League persa dai Reds per 3-1 contro il Real Madrid. Due sue gaffe hanno spianato la strada a CR7 e compagni, ma i tifosi non gli hanno voltato le spalle, anzi. Nel post gara, Karius in lacrime si è ...