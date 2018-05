Barbara D' urso e il tapiro gigante | pioggia di critiche su Instagram Video

Barbara D'Urso si "attapira" da sola - ma sui social volano critiche : il video su Instagram è esilarante : "Un altro mega tapiro tutto per me!! Evvivaaaa!!!", Barbara D'Urso ha postato un nuovo esilarante video sul suo profilo Instagram, questa volta sfiorando il ridicolo. Abbracciata alla zampa del tapiro gigante...

Baye Dame licenziato?/ Grande Fratello 2018 : le ultime news da Barbara d’Urso a Domenica Live? : Dall'aggressione al possibile licenziamento, sembra che non sia un momento positivo per Baye Dame che adesso rischia anche il suo posto di lavoro dopo il Grande Fratello 2018(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:11:00 GMT)

“Nessun rispetto per Barbara D’Urso”. Parole di fuoco da parte del noto vip : Una Barbara D’Urso così arrabbiata e decisa raramente l’avevamo vista in passato. E di mezzo, per una volta, non c’è il Grande Fratello e il solito turbinio di polemiche che lo accompagna, in una delle edizioni con più accuse, liti ed espulsioni della storia dei reality show italiani. A far infuriare Carmelita sono state piuttosto le Parole pronunciate nelle scorse ore da Fabrizio Corona a Verissimo, ospite della ...

Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso. Le parole di fuoco! : Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Fabrizio Corona ha parlato della sua dura esperienza, dentro e fuori dal carcere, non risparmiando parole di fuoco nei confronti di Barbara D’Urso e del suo programma: Il Grande Fratello. Ecco cosa ha detto il re dei paparazzi. Fabrizio Corona ospite a Verissimo ha parlato della sua esperienza in carcere, soffermandosi anche sui suoi progetti per il futuro. Ma dopo il lungo racconto, il re dei ...

Barbara d’Urso criticata a Verissimo da Corona : “Non gli porterò mai rispetto” : Fabrizio Corona a Verissimo senza filtri: le pesanti accuse a Barbara d’Urso dopo l’ospitata di Nina Moric al Grande Fratello Dopo aver parlato della sua esperienza in carcere e dei suoi progetti per il futuro, l’uragano Fabrizio Coronaa Verissimo si è scagliato contro Barbara d’Urso. In studio, infatti, Silvia Toffanin ha mostrato all’ex fotografo il […] L'articolo Barbara d’Urso criticata a Verissimo ...

Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso! Ecco perchè! : Durante la sesta puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha parlato con Luigi Favoloso e Nina Moric di cyberbullismo e di social. Ecco che però scende in campo Selvaggia Lucarelli la quale con dure parole asfalta di brutto la conduttrice napoletana. Barbara D’Urso, durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello, ha annunciato ai presenti che Nina Moric era arrabbiata e che aveva qualcosa da dire. E’ doveroso ...

Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello 15/ Barbara d'Urso accetta le sue critiche e l’imitazione di Maria : Maurizio Costanzo tuona contro il Grande Fratello: il marito di Maria De Filippi attacca il reality di Barbara d'Urso e le scelte fatta per gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:50:00 GMT)

“Beccate ‘sto fusto”. Sexy dichiarazione per Barbara D’Urso dal famoso vip : Non è sicuramente il periodo più sereno del mondo, questo, per Barbara D’Urso. La regina assoluta dei palinsesti Mediaset si è infatti sì tolta una grande soddisfazione, quella di tornare in sella al Grande Fratello per un’edizione al solito attesissima, ma si è anche trovata a fare i conti con le polemiche che puntualmente investono il reality. Quest’anno, va detto, i concorrenti ci hanno messo del loro per aumentare la ...

“Beccate ‘sto fusto”. Sexy dichiarazione per Barbara D’Urso dal famoso vip : Non è sicuramente il periodo più sereno del mondo, questo, per Barbara D’Urso. La regina assoluta dei palinsesti Mediaset si è infatti sì tolta una grande soddisfazione, quella di tornare in sella al Grande Fratello per un’edizione al solito attesissima, ma si è anche trovata a fare i conti con le polemiche che puntualmente investono il reality. Quest’anno, va detto, i concorrenti ci hanno messo del loro per aumentare la ...

Teo Mammucari nudo su Instagram per Barbara D'Urso : 'Spendi questi diecimila euro e beccate sto fusto' : Sguardo ammiccante e senza maglietta: Teo Mammucari pubblica su Instagram un video girato in bagno. L'inatteso spogliarello è clamorosamente dedicato a Barbara D'Urso, che ha subito reso pubblico il ...

Spogliarello hot di Teo Mammucari per Barbara D'Urso : 'Spendi questi diecimila euro e beccate sto fusto' : Sguardo ammiccante e senza maglietta: Teo Mammucari pubblica su Instagram un video girato in bagno. L'inatteso Spogliarello è clamorosamente dedicato a Barbara D'Urso, che ha subito reso pubblico il ...

Costantino Della Gherardesca in difesa di Barbara d'Urso : "È un capro espiatorio - messa alla gogna" : "Quali terribili conseguenze avranno mai avuto i tuoi programmi sul tanto indifeso paese reale? Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora mentre girava il sugo. Hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose serie, ma che sono infinitamente più sensazionalisti e attenti allo share di te. Sono loro quelli che hanno riempito la testa del povero Paese reale di false equivalenze". Chi ha scritto questa ...

Striscia la Notizia - coca-gate al Grande Fratello?/ Video - Barbara D'Urso svela : "Rassicurazioni da Endemol" : Striscia la Notizia, coca-gate al Grande Fratello? Barbara D'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:05:00 GMT)

Droga al Gf15 - Barbara D'Urso annuncia indagini. Ma Endemol ha già una posizione chiara : Barbara D'Urso torna sulla segnalzione di Striscia la Notizia secondo la quale all'interno della Casa del Grande Fratello sarebbe stata introdotta la cocaina . Già durante la prima serata di martedì ...