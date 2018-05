“Amore puro” La foto di Loredana Lecciso scatena i fan Romina Power per ora non

caffeinamagazine

: Al Bano torna sui social di Loredana Lecciso: “Amore puro” - Sputtaniamotutt : Al Bano torna sui social di Loredana Lecciso: “Amore puro” - carlanna35 : RT @sonononnalucia: Amore puro di mamme...una cagnetta allatta un gattino abbandonato ?? -

(Di domenica 27 maggio 2018) Più che un gossip un vero e proprio tormentone. Da mesi ormai non si parla d’altro, del triangolo amoroso tra, Al Bano Carrisi e. Se lui è rimasto sostanzialmente neutrale, affermando solo cole ma la storia consia finita,si è spinta oltre arrivando a indicare, più volte, Al Bano come il punto di riferimento della sua vita. Tutto chiaro? Sembra di no, perché qualcosa all’orizzonte potrebbe accadere.L’ex compagna del cantante pugliese ha postato su Instagram una tenerae immediatamente i follower si sonoti.Nell’immagine, Al Bano bacia la figlia Jasmine, nata dall’amore con. Che nella didascalia commenta: «Amore puro».Il post però divide il mondo del web. Se c’è chi plaude alla tenera immagine di papà e figlia, sperando anche in una rappacificazione. C’è chi accuserebbedi ...