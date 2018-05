Amici 17 | domenica 27 maggio su Canale 5 | gli ospiti della semifinale

Programmi TV di stasera - domenica 27 maggio 2018. Fazio sfida Amici con la Presidente del Senato - l’ex ct Ventura - J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni - Malika Ayane : Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Da Fabio Fazio arriva la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, J-Ax e Fedez, che avrà tra il pubblico la compagna Chiara Ferragni. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane con il nuovo singolo Stracciabudella, che anticipa l’album Domino. Luciana ...

Amici 17 - Sophia Loren super ospite domenica : La semifinale di Amici in onda eccezzionalmente domenica 27 maggio si fa sempre più vicina e Maria De Filippi cala un nuovo asso. Dopo i super big annunciati ieri, tra gli ospiti dell'ottava puntata ...

Amici 17 - Sophia Loren super ospite del serale di domenica : La semifinale di Amici in onda eccezzionalmente domenica 27 maggio si fa sempre più vicina e Maria De Filippi cala un nuovo asso. Dopo i super big annunciati ieri, tra gli ospiti dell'ottava puntata ...

Amici 2018 semifinale domenica 27 maggio : eliminati e ospiti della penultima puntata : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 sulla semifinale? domenica 27 maggio avremo grandi ospiti, tanti ospiti, ma l'attesa è riservata a eliminati e finalisti! Manca poco più di una settimana alla finale della 17esima edizione e il pubblico è curioso di sapere chi arriverà all'ultima puntata, soprattutto perché dispiacerà molto per l'unico concorrente che non ci arriverà, e che sarà quindi l'eliminato della semifinale di Amici ...

Amici 17 - ecco gli ospiti della semifinale di domenica : Amici di Maria De Filippi cambia giorno di programmazione, la semifinale verrà trasmessa domenica e non sabato. Il cambio di palinsesto è dovuto al fatto che sabato verrà trasmessa in chiaro la finale ...

Amici 17 : ospiti e anticipazioni semifinale di domenica 27 maggio 2018 : Amici 2018 Serale: ospiti semifinale del 27 maggio Per la semifinale di Amici 2018 Serale, Maria De Filippiconvoca tanti ospiti. domenica 27 maggio, in diretta su Canale5, in studio ci sono: Carla Fracci, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Christian De Sica, Gigi D’Alessio, Riccardo Marcuzzo e Annalisa Scarrone. Questi, secondo le anticipazioni dell’ottava puntata del talent, […] L'articolo Amici 17: ospiti e anticipazioni semifinale ...

Assegnazioni per la semifinale di Amici di Maria De Filippi di domenica 27 maggio : i brani dei cantanti : La semifinale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente di domenica. La data della penultima puntata del programma è quella di domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.10. Resta confermata la diretta e la possibilità per il pubblico da casa di interagire attraverso il televoto ma la puntata viene posticipata a domenica per lasciare spazio alla finale di Champions League, su Canale 5 sabato 26 maggio. I ...

Jonathan e Bianca Atzei molto più che Amici - parla lui a Domenica Live : “Non so se chiamarlo amore” : Jonathan Kashanian e Bianca Atzei stanno insieme dopo l’Isola dei Famosi? La rivelazione che non ti aspetti a Domenica Live Dopo l’Isola dei Famosi si è intensificato il rapporto tra Jonathan del Grande Fratello e Bianca Atzei. Oggi i due sono diventati inseparabili, trascorrono molto tempo insieme e il loro sentimento è cresciuto sempre più. […] L'articolo Jonathan e Bianca Atzei molto più che amici, parla lui a Domenica Live: ...

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI/ Il nuovo amore della cantante e quel retroscena su Amici (Domenica Live) : BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI annunciando, ai microfoni di Domenica Live di Barbara D'Urso, l'inizio di una nuova storia d'amore. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:20:00 GMT)

Bianca Atzei a Domenica Live : la stoccata a Biaggi e il retroscena su Amici : Domenica Live: Bianca Atzei commenta la storia con Max Biaggi Ospite a Domenica Live, Bianca Atzei commenta così la fine della storia d’amore con Max Biaggi. Intervistata da Barbara D’Urso, la cantante replica così allo sportivo: “Qualsiasi donna – dice l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 – merita un uomo che abbia il coraggio […] L'articolo Bianca Atzei a Domenica Live: la stoccata a ...

Torna Quattrozampeinfiera - la fiera dei nostri Amici animali sabato 26 e domenica 27 alla Mostra d'Oltremare. : Un'opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico! Imperdibili saranno gli spettacoli che si ...

FABRIZIO MORO ED ERMAL META/ Il duo all'Eurovision Song Contest : "Oggi siamo molto più Amici" (Domenica In) : FABRIZIO MORO ed ERMAL META, dopo il successo al Festival di Sanremo 2018 con ''Non mi avete fatto niente'' i due si preparano per sbarcare all'Eurovision Song Contest. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:22:00 GMT)

Marco Carta/ Da Amici al successo : "ho divorato il palco" (Domenica In) : Marco Carta, da Amici al successo fino alla vittoria del Festival di Sanremo: il cantante sardo, ospite di Domenica In, ricorda il suo primo concerto e il cane Ettore.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:40:00 GMT)

Marco Ferri a Domenica Live : "Lory Del Santo? Rapporto rimasto nella sfera dell'Amicizia" (Video) : prosegui la letturaMarco Ferri a Domenica Live: "Lory Del Santo? Rapporto rimasto nella sfera dell'amicizia" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 08 aprile 2018 14:51.