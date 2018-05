40 anni di 194 | Severin nata donna e diventata uomo contro gli obiettori | “Anche il mio

Quarant' anni di legge 194 : L'obiezione di coscienza è consentita, insieme all'aborto, in 21 su 25 paesi europei, ma rimane in Italia un tema molto controverso per la sua diffusione tra le più elevate al mondo: nel 2016 era ...

anni versario della 194 : è ancora scontro sull'aborto : Il dibattito sull'aborto sta tornando d'attualità. Dopo la "provocatoria" campagna di CitizenGo, quella per la quale sono stati affissi (e poi rimossi) cinquanta manifesti a Roma recitanti la scritta "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, #stopaborto", è stata lanciata una petizione a sostegno della 194.Oggi è l' Anniversario dell'entrata in vigore della legge per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di ...

La 194 quarant’anni dopo in Italia : “Assassina starai malissimo” - “torna fra un mese”. Le nostre croniste hanno cercato di abortire - ecco cos’è successo : In coda all’alba, in scantinati squallidi e freddi. Numeri di telefono che squillano a vuoto. Attese di settimane. Medici che rifiutano certificati o indirizzano a cliniche private. La volontaria dell’associazione “pro vita” che ti parla di «omicidio». Mentre i consultori cattolici, in crescita, incassano fior di soldi pubblici, ma mettono in chiaro che fra le loro mura la legge sull’aborto non è in vigore. Era il 22 maggio 1978 quando in Italia ...