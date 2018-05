Torna Blue Bloods 7 su Rai2 con nuovi episodi per i Reagan | anticipazioni 26 maggio e

optimaitalia

(Di sabato 26 maggio 2018) L'atteso ritorno di7 suarriva a quasi un anno di distanza dalla messa in onda italiana. L'ultimo appuntamento con il procedural è avvenuto la scorsa estate, lasciando i fan orfani delle vicende poliziesche della famiglia di Frank. L'orario non cambia: la seconda serata dioffrirà al pubblico una prima visione con il police procedural, ma l'appuntamento settimanale raddoppia.Si riparte quindi dall'o 7x17 dal titolo "L'ombra del dubbio", di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale, rilasciata dal network originale CBS:Jamie e Eddie sospettano un omicidio quando rispondono a una chiamata di soccorso da una donna che ha avuto una reazione allergica alla sua medicina salvavita. I due scoprono che suo marito è un paramedico assegnato a rispondere alle chiamate di emergenza, ma in quel momento non ha risposto. Inoltre, Erin capisce che un uomo che ...