Sicilia Due milioni in più per le scuole I sindacati chiedono più insegnanti di sostegno

Scuola : Sicilia - due milioni di euro in più per istituti (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un significativo e promettente impegno del governo che, rispetto allo scorso anno, riesce ad incrementare di oltre 2 milioni euro i fondi destinati alle scuole Siciliane affinché sia possibile migliorarne i servizi e la qualità dell’offerta didattica - afferma l'assessore

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Lucas Bjerregaard e Ryan Evans al comando con due colpi di vantaggio. Francesco Laporta 14° : Due uomini al comando dopo il primo giro del Rocco Forte Sicilian Open 2018. Lucas Bjerregaard e Ryan Evans hanno chiuso la prima giornata in 65 colpi, ovvero 6 sotto il par del percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento). Per entrambi è stata decisiva la fase finale del round: il danese ha infilato tre birdie nelle ultime tre buche (sette in totale), mentre l’inglese ha chiuso con un birdie alla 16 e un eagle alla 18. I due leader ...

Golf - in Sicilia e in Florida per due sfide da sogno : Ai tee di partenza ci sono i migliori giocatori del mondo, a partire dal numero uno Dustin Johnson, leader mondiale da 64 settimane e dal numero due Justin Thomas, che tenta di superare il rivale per ...

Voto di scambio - arrestato deputato regionale in Sicilia | Presi due affiliati ai clan : Voto di scambio, arrestato deputato regionale in Sicilia | Presi due affiliati ai clan Si tratta del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti Continua a leggere

Sicilia : Miccichè - due deputati segretari in più ma a costo zero : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Se l'Ars approverà la modifica del Regolamento l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale Siciliana potrà avere due deputati segretari in più per "consentire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari". Lo ha annunciato il presidente del Parlamento regional

Morbillo in Italia - ultime notizie : 411 contagi in due mesi - la metà in Sicilia : L’epidemia di Morbillo ha numeri importanti, secondo i dati in mano all’Istituto Superiore di Sanità. In due mesi si sono contati 411 contagi (la metà circa in Sicilia), quattro morti e una decina di casi gravi. L'età media è stata di 25 anni, mentre 92 sono i contagi riferiti a bambini sotto i 5 anni di età, di cui 28 con meno di un anno. Gianni Rezza, direttore del dipartimento di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, ha ...

Morbillo - Iss : "C'è un caso Sicilia - un malato su due è a Catania" : Esplode il "caso Sicilia" per il numero di casi di Morbillo. Ad affermarlo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, dopo il decesso a Catania di un bimbo di 10 mesi colpito dalla malattia. "In questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall'inizio del 2018, ma è tutta l'Italia a essere a rischio". Proprio all'ospedale di Catania, nel 2018 si sono registrati 218 casi su un totale nazionale di 411.

Lega : due esponenti Siciliani ai domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio : Due dirigenti del movimento Noi con Salvini sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio. sono l’ex deputato regionale Salvino Caputo e suo fratello Mario, candidato non eletto di “Noi con Salvini” alle ultime elezioni regionali. Un’altra The post Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Voto di scambio - 20 indagati in Sicilia. Arrestati anche due esponenti della Lega : 'Sono deluso e amareggiato' il commento di Giancarlo Giorgetti, vice segretario del Carroccio. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal Gip di Termini Imerese - Sono venti ...

