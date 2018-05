Prato | sequestra l’ex fidanzata | la uccide a colpi di pistola e poi si suicida

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Ha aspettato l’ex, 30 anni, davanti alla sua casa difino alle 3 di notte. Al suo arrivo, i due hanno iniziato a litigare. Poi l’ha costretta a salire in auto e si è diretto verso San Miniato. Arrivato in un parcheggio, riferiscono le forze dell’ordine, le ha sparato e si è ucciso. L’autore dell’omicidio-suicidio è un 25enne della cittadina in provincia di Pisa. Le ricerche dei carabinieri erano partite già la notte scorsa, ma il ritrovamento dei corpi nell’auto è avvenuto alle 9 di stamattina. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolol’ex, ladie poi siproviene da Il Fatto Quotidiano.