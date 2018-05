Nella Russia di Putin si parla anche di prepararsi alla guerra

Mondiali Russia 2018 - Deschamps lo inserisce Nella lista dei sostituti della Francia : Rabiot rifiuta : Una lista di ventitré calciatori convocati, un'altra formata da undici sostituti, chiamati a mantenersi in forma per prendere eventualmente il posto di un compagno di squadra infortunato. E' questa la ...

Mondiali 2018 Russia - Papa Francesco chiama l'Argentina : 'Ci incontreremo Nella Santa Sede' : ... "È un simbolo per unire tutto il popolo argentino, la porteremo alla Nazionale in vista della Coppa del Mondo". " La Seleccion verrà qui - ha risposto il Papa -. ci incontreremo ". Parole che hanno ...

Lotta - Europei 2018 : Bulgaria sugli scudi - due ori Nella lotta femminile. Quattro podi in un giorno per la Bielorussia : Bulgaria sugli scudi nella quinta giornata degli Europei 2018 di lotta a Kaspiisk (Russia). Il programma della lotta femminile si è chiuso con due ori per la squadra bulgara, mentre la Bielorussia ha piazzato Quattro atlete sul podio senza alcuna vittoria e la Russia ha continuato ad incrementare il suo già cospicuo bottino. nella categoria -57 kg ha trionfato la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che ha sconfitto con un netto 6-0 in finale la ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying race - quinto Tony Cairoli. Nella MX2 assolo di Jonass : L’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vince una combattuta Qualifying race del Gran Premio di Russia a Orlyonok (clicca qui per programma e tv). Il leader della classifica iridata inizia con il piede giusto anche questo weekend di gare, superando la resistenza del trittico belga composto da Jeremy van Horebeek (Yamaha) che chiude ad appena 1.5 secondi, Julien Lieber (Kawasaki) a 3.2 e Clement Desalle (Kawasaki) a 4.0. Quinta posizione per il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Russia padrona a Tauber. Riscatto azzurro Nella prova a squadre : Nel weekend è ripartita la Coppa del Mondo di Scherma. A Tauber è stato il fioretto femminile ad essere protagonista e anche sulle pedane tedesche si è ricominciato con una Russia a far da padrona e con un’Italia un po’ sottotono e che si è riscattata con la prova a squadre. La regina a Tauber è stata ancora una volta Inna Deriglazova, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Jeon Hee Sook con il punteggio di 13-12. La campionessa ...

Var e Russia 2018 : ufficiale - anche Orsato Nella lista per il Mondiale : La Coppa del Mondo di Russia prenderà il via allo stadio Luzhniki di Mosca giovedì 14 giugno con Russia-Arabia Saudita , ore 17 italiane, e terminerà il 15 luglio nella stessa sede , e alla stessa ...

Judo - Europei 2018 : Russia padrona a Tel Aviv! Tre ori Nella prima giornata - gioia Kosovo con Gjakova : Russia padrona nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). Sono ben tre le medaglie d’oro conquistate dai russi nelle cinque categorie di peso in gara nella prima giornata della competizione. Ad issarsi sul gradino più alto del podio per prima è stata la russa Irina Dolgova, che ha tenuto fede al ruolo di favorita nella categoria -48 kg, battendo in finale l’ungherese Eva ...

Esperto : Russia e Cina devono essere alleati Nella sfera militare - : "Io non sono un sostenitore dell'alleanza militare tra la Cina e la Russia, in quanto non esistono le condizioni necessarie e perché potrebbe portare a gravi conseguenze negative. Ma sono favorevole ...

In Russia accesso ad internet nei bagni pubblici sarà fissato Nella legge - : Il vice ministro delle Costruzione e dell'Edilizia abitativa Andrey Chibis insiste sul fatto che "non è uno scherzo", ma uno dei punti del progetto "Smart City", scrive l'agenzia RNS. internet, ...

Il capitalismo degli amici Nella Russia senza riforme : La priorità ai grandi progetti voluti per ragioni geopolitiche, che sottraggono risorse a necessità ben più urgenti per la popolazione; la commistione tra pubblico e privato, con i grossi affari riservati a una cerchia ristretta di compagnie; la mancanza di trasparenza. Sono questi i limiti della politica economica di Putin...