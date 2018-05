Matteo Piano | «Come prendere con filosofia la pallavolo»

Matteo Salvini - il retroscena : il piano per far nascere un governo di centrodestra - la bomba di Augusto Minzolini : Sul governo Lega-M5s pende già la mannaia della fine, secondo Matteo Renzi e Silvio Berlusconi inevitabile. Non è detto però che la caduta del quasi-premier Giuseppe Conte significhi la fine della ...

Matteo Salvini - il retroscena : i suoi diktat e il piano segreto : Punto secondo: 'Noi stiamo a quanto concordato fino a questo momento , ergo Giuseppe Conte premier, Paolo Savona ministro dell'Economia e Giampiero Massola agli Esteri, ndr, '. E, minaccia Matteo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Forza Italia - il piano : 'cannoneggiare' Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Dietro la formula della 'critica benevolenza' teorizzata da Giovanni Toti , dentro Forza Italia convivono due linee nei confronti del governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Ed entrambe sono assai ...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi : 'Tutta colpa sua'. Il piano : come gliela farà pagare sui collegi : Oltre alle dichiarazioni ufficiali, ci sono i retroscena. E questi danno conto della furia di Matteo Salvini , furia rivolta contro Silvio Berlusconi . Già, perché dopo la mossa di Sergio Mattarella ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Volley - Matteo Piano si deve operare al tendine d’Achille. Addio Mondiali per il centrale - atteso un lungo stop : Matteo Piano si dovrà operare al tendine d’Achille. Il centrale di Asti, reduce da una discreta stagione a Milano, è atteso da un nuovo intervento chirurgico che sicuramente lo terrà fuori a lungo: quasi certamente non lo vedremo ai Mondiali casalinghi e all’Italia mancherà una pedina importanza che negli ultimi anni era sempre stato titolare in Nazionale. Questo il suo lungo post commovente postato su Instagram con la bella storia ...

Ivrea - Nino Di Matteo : “Patto Berlusconi-mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di Maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini al governo - il piano clamoroso : 'uccidono la Fornero' : 'Salvini sa mantenere la parola'. Luigi Di Maio pensa già al governo e si mostra cauto: 'Noi aperti a tutti'. Ma l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera , poche ore dopo ...

Matteo Renzi - il piano con cui porta il Pd a sfracellarsi : per le prime votazioni solo scheda bianca : Tra caminetti, screzi e prove di collegialità, il Pd punta a essere l'ago della bilancia e il meno possibile ruotino di scorta delle altre forze politiche in una doppia partita: interna ed esterna. ...