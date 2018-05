La cattolica Irlanda apre all' abortoReferendum | dagli exit poll vincono i sì

La cattolica Irlanda al voto per cancellare la legge sul divieto di aborto : Seggi aperti fino alle 23 in Irlanda per l'appuntamento con la storia. Si vota il referendum sull'aborto, in un Paese fortemente cattolico e profondamente diviso. È la sesta consultazione popolare sull'aborto in Irlanda in 35 anni e anche stavolta più di tre milioni di persone decideranno se allinearsi all'Europa e mettere fine al divieto, scritto in Costituzione, all'aborto. Il referendum punta a cancellare la legge che vieta ...