Tir fa inversione al casello e prende contromano l' autostrada | patente ritirata

Como - folle manovra in autostrada : Tir effettua inversione davanti il casello [VIDEO] : L’autista dell’autoarticolato è stato multato e privato della licenza di guida dalle Forze dell’ordine Un TIR viene immortalato dalle telecamere di sicurezza della barriera autostradale di Grandate mentre effettua una folle manovra ad “U” poco prima del casello. L’enorme autoarticolato, non curante del flusso di traffico che deve incolonnarsi alla barriera, effettua una sconsiderata inversione di marcia con lo scopo di prendere l’autostrada in ...