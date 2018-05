Contratto con Sky non rinnovato | due canali RCS lasciano l’emittente

Guntram Wolf : “Il costo del Contratto lo pagano gli italiani” : «La domanda di cambiamento arrivata dalle urne è forte, e il cambiamento non può essere ostacolato». Guntram Wolff è il direttore tedesco del centro di studi europei Bruegel. È un esperto di politiche monetarie, ex funzionario della Commissione europea e della Bundesbank. Non si sofferma sui dettagli del programma del nuovo governo. Si limita a pre...

Buffon : pronto un Contratto di due anni per il Psg. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi

Il Contratto di governo Lega-M5s è di destra o di sinistra? : Il programma di governo di Lega e Movimento 5 stelle sarebbe un programma di centro più che di destra. È quanto riporta il Fatto Quotidiano in edicola che cita uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna in cui si legge che “sull’asse sinistra-destra il programma elaborato congiuntamente da M5s e Lega si situa al centro dello spazio politico, più vicino alle posizioni del partito di Di Maio che non a ...

Il mitologico Contratto di governo : La norma vigente funziona benissimo, tanto che nella stragrande maggioranza dei casi, anche in quelli balzati agli onori della cronaca in questi anni, nessuno o quasi degli aggrediti è andato a ...

Magna Grecia : il Comune di Senise rescinde il Contratto - Solares fuori dai giochi : Un progetto di cui si è discusso ampiamente negli anni, a tratti criticato, ma che vide la sua realizzazione concreta tra il 2013 e il 2016, quest'ultimo anno dei primi spettacoli. Il primo anno la ...

Il lapsus di Conte - confonde "Contratto" e "governo" : In queste settimane l'espressione 'contratto di governo' è stata protagonista dell'agenda politica del nostro Paese. Una nuova espressione che è nata dal patto tra Lega e Movimento Cinque Stelle e che è diventata subito protagonista nel dibattito politico. Al punto che lo stesso 'contratto ...

Diritti tv : Malago : “lunedì fiducia a Mediapro o risoluzione del Contratto” : “Presumo che lunedi’ ci possa essere la possibilita’ o di ribadire la fiducia nei confronti delle nuove proposte di garanzia da parte di Mediapro o di intraprendere un’azione che voi ben conoscete”, ovvero la risoluzione del contratto. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, parlando dei Diritti tv del campionato di calcio a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo all’interno del ...

Governo : Martina - Contratto Lega-M5S è cambiale contro giovani : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “I contenuti del contratto siglato da Lega e Cinque Stelle rappresentano purtroppo una gigantesca cambiale contro i giovani. Le scelte contenute in quel contratto le pagheranno care i giovani”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.‘Inoltre – aggiunge Martina – non abbiamo ascoltato nessun ragionamento concreto per ...

Il Pd conferma : opposizione. Martina : "Un Contratto inutile" : una bocciatura a tutto campo quella che arriva da Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico, che dopo le consultazioni con il premier appena incaricato , Giuseppe Conte, esprime il ...

Governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul Contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

NBA - i Clippers estendono il Contratto di Doc Rivers : in panchina fino al 2021 : Avanti con Doc Rivers. Steve Ballmer, proprietario dei Clippers, ha deciso: la guida tecnica della sua squadra, per i prossimi tre anni non cambierà, conseguenza dell'estensione contrattuale concessa ...

Iniesta al Vissel Kobe - Contratto spaventoso : "Guadagnerà 25 milioni all'anno" : Andres Iniesta inizia la sua seconda vita calcistica in Giappone. L'ex capitano del Barcellona ha infatti firmato un triennale con il Vissel Kobe, dal 2014 club di Hiroshi Mikitani, presidente del gruppo Rakuten, che è...

Governo : Confartigianato veneto - poca 'impresa' nel nuovo 'Contratto' e poca 'famiglia' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dual tax? - prosegue Bonomo - Valuteremo gli effetti quando sarà più chiara. Noi puntiamo non solo ad una riduzione delle tasse ma ad un sistema fiscale più equo e che non imponga, dietro lo schermo del contrasto all’evasione, onerosi obblighi di comunicazione a carico d

Governo : Confartigianato veneto - poca 'impresa' nel nuovo 'Contratto' e poca 'famiglia' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno innanzi tutto di certezza, stabilità, e regole chiare. Poi di un Governo che affronti alcune questioni chiave. Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale – afferma il Presidente - attraverso il nostr