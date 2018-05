CURRICULUM GIUSEPPE CONTE I cinque errori da evitare del candidato premier

Giuseppe Conte : quanto si può «gonfiare» il CURRICULUM? : Sui social network è subito scattato il paragone con la laurea albanese di Renzo Bossi o le due inventate da Oscar Giannino: tiene banco il caso del «curriculum gonfiato» del professor Giuseppe Conte, 54 anni, indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come Presidente del Consiglio per realizzare il «contratto di governo». Spopolano i meme con Giannino che ricorda di essere stato con Conte alla New York University, tweets con hashtag ironici ...

I migliori tweet sul CURRICULUM di Giuseppe Conte : Da quando è stato fatto il nome di Giuseppe Conte quale possibile premier di un Governo a trazione Lega e M5S, sono partiti doverosi controlli incrociati rispetto al curriculum di 18 pagine visionabile sul sito della Camera dei Deputati. Il primo a sollevare dubbi sulla veridicità di alcune esperienze è stato Jason Horowitz, inviato del New York Times in Italia, a cui è bastato un riscontro della New York University per appurare che, stando alla ...

Giuseppe Conte. CURRICULUM “gonfiato” : professore smentito anche da Malta : Una figuraccia a 5 Stelle. Luigi Di Maio ha ridicolizzato l’Italia in tutto il Mondo. Questa volta non si parla

Giuseppe Conte - mistero nel CURRICULUM : 'Non è socio dello studio Alpa' : Nel curriculum di Giuseppe Conte c'è ancora qualcosa che non torna. Si tratta dello studio legale Alpa , uno dei più prestigiosi di Roma. Il candidato premier del governo giallorosso, nota il Foglio , ...

Giuseppe Conte - tutta la "verità" sul suo CURRICULUM : Tutto confermato. Giuseppe Conte alla New York University non è mai stato né studente né professore. Dell'ateneo newyorchese il docente che M5S e Lega vorrebbero a Palazzo Chigi...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella e i dubbi sul CURRICULUM di Giuseppe Conte (23 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: si moltiplicano i dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. Clamoroso a Napoli, è Ancelotti il dopo Sarri? (23 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 04:51:00 GMT)

Giuseppe Conte e il “caso CURRICULUM”. Ecco perché l’università italiana spinge a “pompare” le attività all’estero : L’università italiana è malata (anche) di esterofilia. Ed è anche per questo motivo che ricercatori e professori tendono a infilare nei curriculum anche le attività meno rilevanti svolte presso università di altri Paesi. Un vezzo, anzi una distorsione del sistema, che ha finito per inguaiare anche il presidente del consiglio in pectore Giuseppe Conte, finito sotto accusa proprio per i dubbi sulla reale consistenza di esperienze vantate ...

Giuseppe Conte - falso CURRICULUM del candidato premier?/ Malta e Pittsburgh come Parigi-NY “mai studiato qui” : Alcuni giornalisti, indagando sul curriculum di Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:30:00 GMT)

Giuseppe Conte e le polemiche sul suo CURRICULUM - : Ancora premier in pectore, già nel mirino dei media. Giuseppe Conte deve ancora ricevere l'incarico e già le prime verifiche sul suo curriculum vitae hanno fatto scoppiare la polemica

IL CURRICULUM DI GIUSEPPE CONTE È FALSO?/ Usa - Vienna e Sorbona : gli studi non risultano - scandalo si allarga : Alcuni giornalisti, indagando sul CURRICULUM di GIUSEPPE CONTE, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:40:00 GMT)

Governo - esplode il caso del CURRICULUM di Giuseppe Conte - M5s : è tutto giusto : Giuseppe Conte, potentially Italy's next leader, wrote that he "perfected and updated his studies" at NYU, which, when asked, said "A person by this name does not show up in any of our records as ...

Le cose che non tornano nel CURRICULUM di Giuseppe Conte : La New York University non ha tracce degli studi dichiarati dal futuro capo del governo, e ci sono dubbi anche su altre affermazioni The post Le cose che non tornano nel curriculum di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte e Stamina - il prof fu il legale dei genitori di Sofia. Il Pd : «Sostenne Vannoni? Niente stregoni» Il caso del CURRICULUM : Dopo la condanna della comunità scientifica e del ministero della Sanità, arrivò anche quella della magistratura contro Davide Vannoni, laureato in scienza della comunicazione, arrestato il 26 aprile ...

Giuseppe Conte - il quasi premier giallo-verde - ha un problema di CURRICULUM : Con la convocazione dei presidenti di Camera e Senato stamattina al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato intendere che la scelta di Giuseppe Conte come nuovo premier potrebbe non essere così scontata. Quelle del capo dello stato sono soprattutto perplessità politic