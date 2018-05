Casa delle donne | anche «Dogman» in campo | «Raggi la salvi»

L'attore Marcello Fonte difende la Casa delle donna di Roma : Roma , askanews, - L'attore Marcello Fonte, premiato come migliore attore alla 71esima edizione del festival del cinema di Cannes per il film "Dogman" di Matteo Garrone, è intervenuto alla conferenza ...

Casa delle donne - la lettera del presidente regionale Zingaretti : Milano, , askanews, - "La Casa internazionale delle donne è un luogo di fondamentale importanza per la storia della città di Roma e del femminismo italiano. È un luogo simbolo delle battaglie delle ...

Perché la Casa internazionale delle donne di Roma è sotto attacco : A Roma l’amministrazione guidata dalla prima sindaca donna della città minaccia di chiudere uno dei luoghi storici del movimento femminista italiano. Leggi

Teatro Manzoni. "Tutte a Casa - la guerra delle donne - " dal 24 maggio al 27 giugno 2018 : Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21. Domenica ore 17.30, lunedì riposo. 2 giugno ore 17. martedì 12 giugno ore 19, giovedì 14 giugno ore 17-21. Biglietto intero euro 25,...

Bergamo : Papa Giovanni XXIII torna a Casa - giovedì l'arrivo delle spoglie (2) : (AdnKronos) - A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al

Bergamo : Papa Giovanni XXIII torna a Casa - giovedì l’arrivo delle spoglie : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Papa Giovanni XXIII torna a casa. A 55 anni dalla scomparsa, l’urna contenente le spoglie del ‘Papa buono’ raggiungerà Bergamo e il paesino di Sotto il Monte per una peregrinatio lunga diciotto giorni. E fino al 10 giugno sarà possibile venerare e pregare il Santo. Le prime giornate, fanno sapere dalla Curia di Bergamo, saranno caratterizzate da alcuni eventi simbolici e significativi che ...

Per la Raggi la storia della Casa delle donne può andare sul mercato : "La Casa apre le porte, il comune le chiude". Questo cartello veniva innalzato ieri alla manifestazione in Campidoglio in difesa della Casa Internazionale delle donne. La sindaca Raggi naturalmente nega, sostenendo al contrario di voler rilanciare un progetto della sua amministrazione per le donne. Ma la realtà dei fatti e le scelte concrete ci dicono il contrario.La proposta che il Comune avanza implica lo sfratto della Casa ...

Casa - se la può permettere il 52% delle giovani famiglie : record dal 2004 : In Italia toccano un massimo storico le famiglie giovani che possono permettersi di comprare una Casa. E' quanto emerge dai dati, relativi alla fine del 2017, di Agenzia delle Entrate e Abi, secondo ...

“Vive con lei”. Bomba delle bombe : con chi condivide la Casa Stefano De Martino. Fantastico : La sua carriera è iniziata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e, sempre nella scuola di Amici, è decollata: Stefano De Martino, grazie al suo talento, è infatti stato scelto da Maria come professionista della categoria danza. Un ballerino eccellente, nulla da dire, e infatti nell’edizione di quest’anno si sente parecchio la sua mancanza. Ma perché Stefano non è tra i ballerini del talent quest’anno? Beh, ovvio, perché per alcuni è stato ...

Casa delle donne - ancora scontro sulla chiusura : L'incontro in Campidoglio sul futuro della Casa delle donne «Non è andaoa bene dal nostro punto di vista - ha fatto sapere la presidente Francesca Koch - L'unico dato...