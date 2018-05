Morto Philip Roth gigante della letteratura contemporanea

E’ Morto Philip Roth : New York, 23 mag. (AdnKronos) – E’ morto a New York lo scrittore Philip Roth, tra i grandi della letteratura del Novecento. A quanto si legge sul New York Times, Roth è morto ieri sera in un ospedale di Manhattan. Aveva 85 anni. L'articolo E’ morto Philip Roth sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Morto lo scrittore Philip Roth - gigante della letteratura Usa : E' Morto a 85 anni per insufficienza cardiaca lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana. Tra i suoi più grandi romanzi, "Pastorale Americana" (premio Pulitzer nel 1998) e "Lamento di Portnoy".Philip Milton Roth - questo il nome completo - è nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey. Era nipote di ebrei europei che arrivarono migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo. All'attivo aveva più di 25 opere e ...

