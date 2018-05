F1 | a tutto Vettel | “mi manca molto Schumacher | sul futuro di Raikkonen invece dico che…”

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «La macchina faceva tutto quello che volevo» : BAKU - Grande prova di Sebastian Vettel nella "Montecarlo del Mar Caspio". Il tedesco ha centrato un'altra pole grazie un giro perfetto e a un capolavoro di tutto il team Ferrari, che in una notte ha ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...

La Ferrari punta tutto su Ricciardo e saluta Raikkonen. Ma il problema è Vettel : Il primo pilota delle Silberpfeil , e lo sa bene Valtteri Bottas, è il campione del mondo Lewis Hamilton. "Non voglio dire che guardo solo ad Hamilton, ma sarebbe una bella sfida", ha detto Ricciardo.

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

F1 Ferrari - Vettel : «Non sono ancora del tutto a mio agio» : TORINO - Sebastian Vettel non sembra del tutto soddisfatto del suo feeling con la SF71H, nonostante la vittoria, come ha confidato ai media dopo il Gran Premio d'Australia: ' Non sono ancora del tutto ...