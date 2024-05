Giro d’Italia 2024 | Tadej - beffato ma non troppo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 4 maggio 2024) Il campione dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) ha vinto la tappa inaugurale del 107°, una breve ancorché tormentata cavalcata di 140 chilometri su e giù per le colline torinesi. Il sudamericano ha preceduto in volata sul traguardo di Corso Moncalier il tedesco Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) con il grande favorito della corsa rosa, lo slovenoPogacar (UAE Team Emirates) relegato in terza posizione. La frazione odierna celebrava il 75° anniversario della tragedia di Superga in cui perse la vita la squadra del Grande Torino nel rientro da Lisbona dove aveva affrontato il Benfica. Neanche il tempo d’abbassare la bandiera a scacchi che prendeva il largo un sestetto composto dagli italiani Andrea Pierobon (Team Polti Kometa) e Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF Faizanè), dai francesi Louis ...