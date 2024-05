Perché il prezzo del petrolio e del gas non sta aumentando in modo significativo? Dopo le sanzioni imposte alla Russia per l’intervento militare in Ucraina, i prezzi schizzarono alle stelle. Però, da subito si scoprì che l’impennata del prezzo del gas era dovuta alla speculazione ben orchestrata ... Continua a leggere>>

mercato globale degli smartphone in ripresa, Samsung supera Apple nel primo trimestre - La crescita del mercato è stata attribuita principalmente a prestazioni robuste in Europa, Medio Oriente e Africa, nei Caraibi e in America Latina

Lies of P e Stellar Blade sono solo l'inizio: la Corea punta forte sui videogiochi - Il Ministro per la Cultura della Corea del Sud ha fatto sapere che nei prossimi cinque anni il Paese investirà fortemente sull'industria videoludica.

La moda cinese (e non solo) del bubble tea: una bolla che rischia di esplodere - Mentre in Occidente e quindi anche in Italia (soprattutto a Milano) si moltiplicano i negozi di bubble tea, in Asia la bolla rischia di esplodere. L'analisi.