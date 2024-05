Cantonata sinistra su Meloni militare - Crosetto smonta il bluff con tre foto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) In campagna elettorale ogni occasione è buona per polemizzare, anche se le strumentalizzazioni evidenti, come le proverbiali bugie, hanno le gambe corte. Un caso esemplare è quello legato alle critiche alla premier Giorgiarea di aver reso omaggio all'esercito passando in rassegna le file di soldati in piedi su un mezzo, accanto al ministro della Difesa. Le immagini girate alla celebrazione del 163esimo anniversario dalla costituzione dell'Esercito, all'ippodromoa Roma, hanno scatenato svariati commenti fuori posto a cui lo stesso Guidorisponde con una manciata dieloquenti. "Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell'Esercito a bordo di un mezzo ...