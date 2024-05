Formazioni ufficiali Sassuolo-Inter - le scelte dei due allenatori

(Di sabato 4 maggio 2024) Alle 20:45 andrà in scena il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra. Ecco leAlle 20:45 andrà in scena il match valido per la 35esima giornata di Serie A traed. Ecco ledi Ballardini e Inzaghi.(3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Lipani, Henrique, Thorsvedt, Doig; Pinamonti,

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali - SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Lipani, Matheus Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini. INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni;

