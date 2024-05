Giro d’Italia 2024 - azzurri protagonisti nella prima tappa | Pellizzari e Caruso osan - Tiberi si gestisce bene

Frazione scoppiettante che riserva subito una grande sorpresa. Si apre infatti con la vittoria di Jhonatan Narvaez , la più bella della carriera (ne aveva vinta un’altra nel 2020 ma questa vale anche il simbolo del primato), il Giro d’Italia 2024. Successo meraviglioso per il campione ecuadoriano a ... Continua a leggere>>

Torino, 4 maggio 2024 – Chissà se la tappa 1 del Giro d'Italia 2024 sarebbe stata ugualmente così spettacolare senza l'aggiunta del doppio passaggio sullo strappo di San Vito, una salita non segnata come GPM che ha già acceso la Corsa rosa. Tutti si aspettavano lo scatto di Tadej Pogacar e in ... Continua a leggere>>