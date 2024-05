Monza-Lazio 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Allo U-Power Stadium, la 35° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Il primo italiano in programma è Gennaro Pirelli, il quale sfiderà Jorge Fonseca nel quinto match sul tatami numero 3. 10.14 Questo è il quadro completo dei +78 kg femminili: POOL A Raz HERSHKO (Isr)Erica SIMONETTI(Ita)-Karen STEVENSON (Ned) Milica ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (5° match dalle 11) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO 14:05 Sara Sorribes Tormo batte 7-6, 6-3 Victoria Azarenka e lascia strada libera a Ostapenko e Carle! Dopodiché ARNALDI!!!!!!! 13:00 Maratona in vista tra Azarenka e ... Continua a leggere>>

Milano, 29 aprile 2024 – Da corsa a tre, verosimilmente, a corsa a due. Dopo la trentacinquesima giornata di Premier League l' Arsenal e il Manchester City hanno staccato un Liverpool in crisi in questo finale di stagione. I Reds pareggiano a casa del West Ham, ma a fare notizia è anche la velata ... Continua a leggere>>

live Italia-Corea del Sud 4-1, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: metà del secondo periodo, Blue Team attento a gestire il vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA live testuale di Italia-Corea del Sud, match ... Continua a leggere>>

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti - Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le ... Continua a leggere>>

DIRETTA Serie A, Monza-Lazio: segui la cronaca live in tempo reale - Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e la Lazio di Tudor in tempo reale La Lazio fa visita al Monza in Brianza nel primo anticipo del sabato valido per ... Continua a leggere>>