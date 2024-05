Star Wars Day - dalle guardie imperiali a Chewbecca | la grande parata coi protagonisti della saga

(Di sabato 4 maggio 2024) Milano – Le stradeBicocca trasformate per un giorno in un set di, con unadei personaggi più rappresentativiche ha attraversato il quartiere fino al teatro Arcimboldi. Milano è stata oggi sabato 4 maggio una delle capitali mondiali delloDay, la giornata mondiale dedicata agli appassionati dei film e serie tv, la cui storia è iniziata nel 1977 con la prima pellicola “Guerre Stellari – Una nuova speranza” diretta da George Lucas. LaAlle 14.30 centinaia di appassionati si sono ritrovati alla Bicocca per assistere alla marcia dei figuranti dei gruppi di costumingufficialmente riconosciuti da LucasFilm che hanno attraversato le vie del ...

Dave Filoni ne ha fatta un’altra delle sue. Il 4 maggio 2024 – che sorpresa – su Disney+ è arrivata Star Wars : Tale of the Empire , la serie antologica d’animazione sorella oscura di Tales of the Empire . Questa volta l’uomo col cappello da cowboy e papà di Clone Wars e tanto altro ha deciso di... Continua a leggere>>

star wars: The Acolyte, celebrate lo star wars Day con lo spettacolare nuovo trailer - Disney e Lucasfilm hanno celebrato lo star wars Day, che ricorre oggi 4 maggio, con la pubblicazione del nuovo trailer di star wars: The Acolyte. Continua a leggere>>

The Acolyte: La Seguace, il nuovo trailer italiano e il poster della serie di star wars - La serie live-action, ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, debutterà il 5 giugno con i primi due episodi su Disney+: ecco il nuovo trailer di The Acolyte: La Seguace. Continua a leggere>>

star wars: Tales of the Empire, Dave Filoni colpisce ancora - Dave Filoni ne ha fatta un’altra delle sue. Il 4 maggio 2024 – che sorpresa – su Disney+ è arrivata star wars: Tale of the Empire, la serie antologica d’animazione sorella oscura di Tales of the Empir ... Continua a leggere>>