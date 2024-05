Figc sotto minaccia | nasce un nuovo organo di governo per controllare i conti dei club Gazzetta

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilattuerà unperdelle società calcistiche (e non solo); dovrebbe chiamarsi Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. Lasi riunirà lunedì.diperdella Serie A: convocata una riunione dallaScrive ladello Sport: La nuova Agenzia andrebbe a sostituire la Covisoc, che è unautonomo ma all’interno della struttura della. Una volta messo a conoscenza dell’iniziativa, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha convocato d’urgenza per lunedì alle 18 i presidenti delle ...

