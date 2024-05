In Italia la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medioriente dell’Assemblea parlamentare Nato

(Di sabato 4 maggio 2024) Lorenzo FontanaROMA – La Delegazionena presso l’Assembleadella, presieduta da Lorenzo Cesa, ospiterà la– trasmessa in diretta webtv – dele Medio Oriente (GSM), il 6 e 7 maggio presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei deputati. Il GSM è un forum al quale partecipano, oltre ai parlamentari dei Paesi membri della, anche quelli dei Membri associati mediterranei e partner regionali, dei Paesi osservatori parlamentari della regione Mena (Middle East and North Africa), nonché di quelli che partecipano all’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul. Si segnala, in particolare, la partecipazione a Roma delle delegazioni di Algeria, Bahrein, Ghana, Iraq, Israele, ...

Martedì e mercoledì un centinaio di delegati, militari e civili, da almeno 42 nazioni si riuniranno, a porte chiuse, all’Università del Maryland per la prima riunione dei Paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione politica sull’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale in ambito ... Continua a leggere>>

A Secinaro la selezione dei partecipanti al progetto Neo - Si è svolta nella sede della Comunità Montana Sirentina, a Secinaro (AQ), la riunione per la selezione dei partecipanti al “NEO 2024 abitare la Valle Subequana” ... Continua a leggere>>

Nato: lunedì e martedì alla Camera riunione Gsm con Fontana, Tajani e Crosetto - Roma, 4 mag. (Adnkronos) - La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, presieduta da Lorenzo Cesa, ospiterà la riunione – trasmessa in diretta webtv – del gruppo speciale Medit ... Continua a leggere>>

Il gruppo Peak fallisce e lascia sul lastrico centinaia di clienti: frode finanziaria per truffa di 800 milioni - In Messico, una azienda chiamata gruppo Peak, nata durante la pandemia come una nuova alternativa per poter permettere a chi era in difficoltà economica di avere ... Continua a leggere>>