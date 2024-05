Palermo | omicidio-suicidio in casa in centro - moglie vigile uccide marito e si spara Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 mag. () - Li definivano tutti una "coppia affiatata". Anche se ogni tanto c'erano piccoli screzi "come è normale che accada in qualsiasi coppia". Lei, Laura Lupo, 62 anni, una stimata agente della Polizia municipale che da qualche anno prestava servizio presso l'Ufficio del Giudice di. Una donna "mite, solare, discreta e per bene". Lui, Pietro Delia, 68 anni, un commercialista, molto conosciuto, con lo studio in pieno. Anche lui stimato. All'alba di oggi la tragedia che ha sconvolto tutti. Lei che prende la pistola d'ordinanza dei Vigili urbani,al, almeno cinque colpi di pistola, forse anche sei, e lo colpisce al torace e allo stomaco. E poi siin testa. Il primo colpo la sfiora sulla ...