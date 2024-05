Helldivers 2 | l’account PlayStation non sarà obbligatorio nei Paesi senza PSN - promette Arrowhead

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Community Manager diGame Studios ha rivelato che il team di sviluppo non renderàil collegamento delNetwork con2 per i giocatori che risiedono in regioni dove non è presente il PSN. In attesa che Sony faccia chiarezza a riguardo (mentre si affretta a modificare le FAQ sul PSN dopo le numerose critiche), il rappresentante diha affermato che stanno lavorando duramente per “cercare le opzioni migliori” per risolvere la richiesta dell’obbligatorietà delanche neidove il servizio non è disponibile. Nello specifico Spitz, il Community Manager di, ha condiviso numerosi messaggi sul Discord di ...

Una consistente fetta di fan non ha preso affatto bene la decisione di Sony Interactive Entertainment di rendere obbligatorio l’utilizzo un account PlayStation Network per giocare ad Helldivers 2 su PC, inserendo in massa delle recensioni negative su Steam . Difatti in seguito all’annuncio di oggi ... Continua a leggere>>

Il CEO di Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, ha condiviso un commento in merito al vero e proprio caos che si è scatenato in queste ore attorno ad Helldivers 2, dopo che Sony Interactive Entertainment ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo dell’account PlayStation Network anche su ... Continua a leggere>>

helldivers 2: rivolta dei giocatori PC per l’obbligo di collegare un account PSN, Arrowhead in cerca di soluzioni - Una situazione davvero sconveniente per Arrowhead, in quanto è stato deciso che i giocatori PC dovranno collegare un account PSN per giocare a helldivers 2. Continua a leggere>>

helldivers 2: Arrowhead non vuole imporre l'account PSN a tutti e invita a continuare la protesta - Prosegue la lotta su helldivers 2, con Arrowhead che si dice schierata dalla parte dei giocatori e intenzionata a non imporre l'account PSN dove non è supportato. Continua a leggere>>

Ghost of Tsushima su PC mette le mani avanti: niente PSN per il single player - Dopo il disastro per l'obbligo di un account PSN per la versione Steam di helldivers 2, Ghost of Tsushima ha messo le mani in avanti sul lancio PC. Continua a leggere>>