Assalto al bancomat nel cuore della notte a Cattolica in Romagna - rapinatore perde un braccio nell' esplosione

Napoli, il rapinatore di Chiaiano saluta i suoi ostaggi prima di fuggire col bottino - Rapina in una banca in via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano. Una coppia si è presentata all'ingresso dell'esercizio, lei pronta a ricoprire il ruolo del palo ... Continua a leggere>>

Chiaiano, marito e moglie svaligiano una banca. L’uomo tiene in ostaggio i dipendenti e va via salutandoli - Arrestati entrambi poco dopo. Il bandito era ai domiciliari ed è stato riconosciuto dai carabinieri dalle telecamere di sorveglianza ... Continua a leggere>>

Rapina una banca e fugge con la compagna, arrestati in meno di un'ora - A Napoli, in via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano, una coppia si presenta all'ingresso di una banca. La donna rimane fuori, in strada; ... Continua a leggere>>