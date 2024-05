La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 | Ospiti della settimana da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio

(Di sabato 4 maggio 2024) Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alladalle 14:00 alle 16:00. Nuovacon La, il programma, condotto dain onda dalaldalle 14:00 alle 16:00 su Rai 1. Scopriamo ora le anticipazioni delle puntate previste per lache va dal 6al 10. La scaletta di questacon i personaggi del mondo dello spettacolo intervistati dalla conduttrice, lasi apre con Enzo Avitabile, che parteciperà alla discussione ...

Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alla settimana dalle 14:00 alle 16:00. Domani, La Volta Buona torna su Rai 1 con interviste e curiosità dal mondo dello spettacolo. Il programma, condotto da Caterina Balivo , andrà in onda dal ... Continua a leggere>>

Le anticipazioni di La volta buona : gli ospiti che troveremo da Caterina Balivo Nuovo appuntamento settimana le con La volta buona , il programma condotto da Caterina Balivo , in onda tutti i giorni, da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Due ore di diretta accattivante, ... Continua a leggere>>

F1, Verstappen vince la sprint race di Miami ma stavolta Leclerc è vicino - Il campione del mondo vince la sprint race di Miami ma non riesce mai a scrollarsi di dosso il ferrarista, che gli è rimasto a lungo vicino. Meno bene Sainz, solo quinto dopo esser stato bloccato a lu ... Continua a leggere>>

Meteo - Prossima settimana con nuove insidie dall'Atlantico. Tornano pioggia e temporali sull'Italia. Rischio grandine - Tra mercoledì e giovedì il minimo di bassa pressione si sposterà dalle regioni centrali a quelle meridionali quindi il tempo dovrebbe progressivamente migliorare al Nord e peggiorare al Sud con un ... Continua a leggere>>

L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio: Capricorno apprensivo, Leone irrequieto - In ambito amoroso la Luna vi darà una mano nella giornata di lunedì, ma a volte potreste dover far fronte a possibili discussioni con il partner. Voto - 7 Capricorno: sarà una settimana piacevole in ... Continua a leggere>>