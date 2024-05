Guidi | Roma bene Se supereremo l’Inter Primavera meglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Federico, allenatore della, non guarda più di tanto alla classifica e dice qualcosa in merito alla distanza dal. CLASSIFICA – L’allenatore dellaFedericoha detto: «La classifica la guardo poco perché sono estremamente convinto che quando la squadra gioca così e fa questi tipi di prestazioni poi alla lunga i risultati arrivano, come d’altronde stanno arrivando ora. Questo è l’undicesimo risultato utile consecutivo per noi, giocando un bellissimo calcio, dove i ragazzi sono migliorati. Siamo la squadra che ha vinto di più in tutto il campionato, con il miglior attacco, forse oggi ci ha superato, ma noi siamo con una partita meno e quindi insomma tutti i numeri parlano dalla dalla nostra parte. ...

Gianluca Guidi in SINATRA The man and his music dall’11 al 14 aprile al Teatro Ghione di Roma Racconto in prosa e musica con STEFANO SABATINI DARIO ROSCIGLIONE MARCO ROVINELLI al pianoforte al contrabbasso alla batteria La vita, gli amori e soprattutto i più grandi successi di “The ... Continua a leggere>>

guidi: "Dispiace per il pareggio, ma sono molto soddisfatto della prestazione" - Queste le parole del tecnico giallorosso dopo lo 0 a 0 del derby Primavera: "I miei hanno messo in campo quella mentalità che serve per diventare giocatori di Serie A" ... Continua a leggere>>

roma-Lazio 0-0, i giallorossi restano alle spalle dell’Inter - La roma domina il derby contro la Lazio ma non trova la via del gol. I nerazzurri restano davanti di tre punti ... Continua a leggere>>

La roma domina ma la Lazio in difesa è perfetta: il derby termina senza reti - La formazione di guidi carica a testa bassa per quasi tutta la partita ma non sfonda. Magro & Co. alzano un muro ... Continua a leggere>>