Truman Capote - uno scrittore a sangue caldo

(Di sabato 4 maggio 2024) Libri e serie tv celebrano il centenario dalla nascita dell’autore di Colazione da Tiffany. Al centro, la sua vita fuori dagli schemi. Che lo ha trasformato in un’icona oltre il tempo. «In fin dei conti, la vita è una buona pièce teatrale con un pessimo terzo atto».lo ripeteva spesso, e chissà che cosa avrebbe detto della-mania che impazza negli ultimi mesi, in occasione del centenario dalla sua nascita. E chissà cosa avrebbe pensato - lui che scriveva per diventare immortale fondendo il romanzo alla realtà - del fatto che la sua biografia sarebbe divenuta a sua volta materia narrativa, imprimendosi come metro tanto letterario quanto sociale. Un metro fatto di balli, die di donne bellissime indagato adesso attraverso un libro e una serie. Il primo è opera di Deborah Davis che in ...