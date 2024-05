Tragico incidente a Corropoli vicino Teramo | auto si schianta contro un albero sulla statale - morto un 58enne

(Di sabato 4 maggio 2024) Unlungo la strada259 a, in provincia di, ha provocato la morte di un uomo di 58 anni, finitouncon la sua

Auto contro albero: muore l’imprenditore balneare 58enne Ettore Muscella - corropoli – Mondo del turismo e della politica in lutto per la scomparsa di Ettore Muscella noto imprenditore balnerare a Tortoreto di 58 anni ed ex amministratore comunale di Torano Nuovo.Conosciutis ... Continua a leggere>>