Stadio Milan - entro il 23 maggio la decisione sul referendum La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 4 maggio 2024)il 23il comune di San Donato risponderà alla richiesta del comitato del no sulIl mese disi preannuncia intenso per il. In questi giorni il club sta lavorando per trovare l’allenatore della prossima stagione, con Sergio Conceicao che è attualmente in pole. Ma nelle prossime settimane ci sarà anche un passaggio importante relativo al nuovo. Il Cittadino ha aggiornato sulle ultime novità. Secondo quanto riferito dal quotidiano,il 23il Comune di San Donato dovrà rispondere alla richiesta, presentata dal comitato “No”, che vorrebbe indire unper domandare ai cittadini se vogliono o no lo ...