Tedesco ringrazia il Napoli | È accaduto durante ‘Sarò con Te' - la confessione da brividi – VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024) Il match odierno tra ilPrimavera e l’Ascoli si è concluso sul punteggio di 0-0. Di seguito le importanti dichiarazioni del mister Andrea. La partita odierna traPrimavera ed Ascoli non è stata ricca di emozioni. Il match si è concluso sul punteggio di 0-0, nonostante l’ottima prestazione da parte degli azzurri. Quest’ultimi sono stati pericolosi in diverse occasioni, senza però riuscire a battere la difesa avversaria. Nonostante la vittoria mancata, oggi i partenopei hanno raggiunto la qualificazione aritmetica ai playoff per giocarsi la promozione nel campionato Primavera 1. In casa azzurra si respira un grande entusiasmo, in quanto i ragazzi di Andreahanno dato vita ad ottime prestazioni nella seconda parte di stagione. Proprio l’allenatore degli azzurrini, intervistato al termine ...

