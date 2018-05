Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : 23 mag 18:45 Lega: Giorgetti non è candidato all'Economia Fonti della Lega smentiscono che Giancarlo Giorgetti sia candidato al ministero dell'Economia e ritengono destituite di fondamento le voci ...

Conte : sarò avvocato difensore italiani : 19.49 "Se riuscirò a portare a compimento l'incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza". Così il premier incaricato Giuseppe Conte dopo due ore di colloquio con Mattarella. Il Paese attende "risposte" e quello che "sta per nascere è un governo del cambiamento", un secutivo "dalla parte dei cittadini",sottolinea. Si dice consapevole della "necessità di confermare la collocazione" Ue ...

Governo M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

Governo - le garanzie di Conte : non sarò un esecutore : Non un premier marziano, anche se non ha mai fatto politica attiva. Tanto meno un rivoluzionario alla Marat - anche se Di Maio l'ha definito un «amico del popolo», soprannome del...