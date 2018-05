Zuckerberg si scusa col Parlamento europeo | ' mai più'

Zuckerberg chiede scusa all'Europa : "Commessi molti errori - eviteremo interferenze nelle elezioni europee" : Non in jeans e maglietta come siamo abituati a vederlo, ma in giacca e cravatta, proprio come era accaduto per l'audizione di fronte al Congresso statunitense. E anche stavolta, di fronte ai parlamentari europei convocati dal presidente Antonio Tajani, Mark Zuckerberg ammette candidamente le sue colpe per i recenti scandali che hanno coinvolto Facebook: "Vale per le fake news, per le interferenze russe nelle elezioni americane e per gli ...

Zuckerberg all'UE : 'Chiediamo scusa per gli errori'. Tajani : 'Democrazia in gioco' - : BRUXELLES - E' in corso al Parlamento europeo la riunione della conferenza dei presidenti con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Al centro della riunione, l'utilizzo ...

Zuckerberg all'Europarlamento : 'Scusate per gli errori' : 'Siamo stati lenti a capire interferenze russe nelle elezioni in Usa, non abbiamo avuto subito la visione dei danni che stavano procurando' - ha dichiarato l'inventore di Fb - "Scusate per gli errori".

Zuckerberg all'Europa : 'Scusate per gli errori' : 'Siamo stati lenti a capire interferenze russe nelle elezioni in Usa, non abbiamo avuto subito la visione dei danni che stavano procurando con i nostri strumenti' - ha dichiarato l'inventore di Fb al ...

Al Parlamento europeo Zuckerberg si scusa per Cambridge Analytica : Il grande giorno di Mark Zuckerberg davanti ai parlamentari europei è arrivato. Nell'incontro, trasmesso in diretta streaming, il numero uno di Facebook spiega il modo in cui il social network gestisce i dati degli utenti, alla luce dello scandalo Cambridge Analytica. Zuckerberg recita subito il mea culpa: "Ci scusiamo per l"errore commesso, ci vorrà del tempo ma il nostro impegno è quello di rimediare. Ci impegniamo a stanziare investimenti ...

Zuckerberg si scusa a parlamento Ue : mai più Cambridge Analytica. LIVE | : Lo ha detto il fondatore del social network alla Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, dove si discute di tutela della privacy e di raccolta dei dati personali degli utenti. Per la prima ...

Il profeta Zuckerberg si scusa Ma Facebook è incontrollabile Urge una legge globale sulla privacy : "L’errore è mio e lo ammetto. Sono responsabile di quello che è successo". Così il profeta dei social Mark Zuckerberg si è scusato di fronte al il plotone di senatori del Congresso americano. Gli oltre 30 Segui su affaritaliani.it

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della privacy». Il Ceo si scusa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...

Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa : "Ho sbagliato" : "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa."Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook ...

Zuckerberg si scusa al Congresso Usa : 21.22 "Mi dispiace" per gli abusi effettuati sugli account degli utenti di Facebook. "Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Così il Ceo di Facebook,Zuckerberg alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa, riferendosi al caso di Cambridge Analytica. "Non basta connettere le persone e dar loro voce". Zuckerberg ha ricordato la solidarietà ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo . E Facebook sospende Cubeyou : Le audizioni di martedì e mercoledì saranno trasmesse in diretta streaming, ma già trapela l'intenzione del Ceo di Menlo Park di ammettere ancora una volta l'errore: 'è stato un mio errore e mi scuso.

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo : al Congresso dirà "è colpa mia" : Diffusa la testimonianza pronta per l'audizione di domani. Intanto, Facebook sospende CubeYou.com: abuso nell'uso dei dati

"Errore mio - chiedo scusa". Le parole che Zuckerberg dirà al Congresso Usa : "E' stato un mio errore, chiedo scusa". Il Congresso ha pubblicato il discorso che Mark Zuckerberg pronuncerà davanti alle commissioni. Zuckerberg, oggi a Capitol Hill per un primo incontro a porte chiuse con i politici, non ha parlato con i giornalisti. "Ho fondato Facebook, lo gestisco e sono responsabile per ciò che vi accade" dirà il manager.Per il Ceo di Facebook il gruppo ha commesso errori su "fake news, interferenze ...

Cambridge Analytica - Facebook sospende Cubeyou. E Zuckerberg si scusa : Le audizioni saranno trasmesse in diretta streaming. Tags Argomenti: Cubeyou Cambridge Analytica Privacy dati sensibili propaganda Protagonisti: Ime Archibong Aleksandr Kogan © Riproduzione riservata ...