Uccisero tabaccaio durante la rapina | arrestati dopo 3 anni

(Di martedì 22 maggio 2018) A tredalla tentatain cui il titolare di una tabaccheria venne freddato a colpi di pistola, finiscono in carcere i cinque malviventi. Sono stati infattiquesta mattina ad Asti quelli che vengono considerati i responsabili dell'aggressione avvenuta il 19 dicembre del 2014 ela quale è stato ucciso il 37enne Manuel Bacco. Ora sono accusati di omicidio, tentato omicidio,pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi sono i reati contestati agli.Come racconta il Corriere, per arrivare all'arresto dei killer è stato fondamentale il dna trovato su uno dei passamontagna lasciato dai rapunatori e le immagini delle telecamere di sicurezza che avevano ripreso il colpo. È stata così scoperta la banda formata: il giorno delladue di loro sono rimasti in auto, mentre gli altri due hanno fatto irruzione, armati di pistola, nella ...