Qualificazioni Roland Garros | avanti Napolitano e Bolelli

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone maschile : i risultati di martedì 22 maggio. Vittorie per Napolitano - Bolelli e Travaglia nel primo turno : C’è stato l’en plein di successi italiani, quest’oggi, nel tabellone maschile delle Qualificazioni del Roland Garros 2018. Stefano Travaglia, Simone Bolelli e Stefano Napolitano sono usciti vittoriosi dai match validi per il primo turno delle “quali“. Travaglia si è imposto in 1 ora e 23 minuti di partita contro lo spagnolo Enrique Lopez-Perez (n.209 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3. Un match nel quale ...