Napoli | colpo di scena | papà Hamsik | “Parlerà con la società per partire”

Napoli - un cadavere nel parcheggio : morto con un colpo di pistola alla testa : Il cadavere di un uomo di circa 45 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato questa mattina in un'area di parcheggio a Napoli, in via Nelson Mandela, nel quartiere ...

Napoli : 'patto' con Mendes per il colpo Rui Patricio : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo la frenata per Leno il Napoli ha praticamente chiuso il colpo Rui Patricio per la propria porta. Sarà il portere dello Sporting Lisbona a sostituire Pepe Reina a partire dal prossimo anno. ...

Napoli - si avvicina l'ufficialità del primo colpo di mercato : Il Corriere dello Sport si sbilancia annunciando il primo colpo in casa Napoli, titolando su Rui Patricio : 'Scelto il nuovo portiere, è il primo colpo' nonostante l'interessamento last minute del Wolverhampton , ...

Calciomercato Napoli - un colpo per reparto : ecco le prime strategie del presidente De Laurentiis [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma il percorso degli azzurri è stato veramente entusiasmante. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione e l’intenzione è quella di intervenire sul mercato. La prima situazione da chiarire sarà quella con il tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore ad oggi ...

Mercato Milan : i rossoneri sfidano il Napoli per un colpo da 80 milioni di euro Video : Il campionato di Serie A sta per volgere alla conclusione ma, a parte la lotta scudetto [Video] ormai praticamente archiviata, le battaglie per Champions League, europa League e la corsa per evitare la retrocessione sono ancora nel vivo. Infatti per quanto riguarda la massima competizione europea sono tre le squadre ancora in piena corsa: Roma, Lazio e Inter; per l’europa League invece sara' un duello serrato fino all’ultimo tra Milan, Atalanta ...

Mercato Napoli : ecco chi sarà il nuovo portiere per la prossima stagione - colpo da 20 milioni : Il Napoli, pur essendo impegnato ancora nella lotta per lo scudetto, pensa alla nuova stagione ed a sostituire il forte portiere Reina, il quale ha già firmato per il Milan. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo A Bola nelle scorse ore, il Napoli avrebbe deciso di accelerare per il portiere Rui Patricio, 30enne dello Sporting. Sarebbe pronta l’offerta napoletana: una proposta tra i 15 ed i 20 milioni di euro. L'articolo Mercato ...

39 milioni di euro - il Napoli chiude un doppio grande colpo dalla Serie A? Video : L'ultimo turno del campionato italiano di #Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Napoli - Sarri a caccia del 30 e lode : fuori casa non sbaglia un colpo : Saranno circa 3000 i tifosi del Napoli presenti domani a Firenze, 2400 nel settore ospiti e gli altri, residenti in Toscana, sparsi per lo stadio. Saranno presumibilmente di più quelli che oggi ...